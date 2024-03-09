Atatürk'ün Serik'e Gelişinin 94. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk'ün Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyareti sırasında tiyatronun derhal onarılarak ziyarete açılmasının talimat verdiği belirtildi.
Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Atatürk'ün 9 Mart 1930'da Serik ilçesinin ardından ziyaret ettiği Aspendos Antik Tiyatrosu'nda ziyaretin yıl dönümü kutlandı.
Kaymakam Cemal Şahin, buradaki konuşmasında, Atatürk'ün Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyareti sırasında tiyatronun derhal onarılarak ziyarete açılmasının talimat verdiğini belirtti.
Kutlama programında öğrenciler şiir okudu, oratoryom gösterisi yaptı. Okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.