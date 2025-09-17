Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik önündeki törende, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Metin, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Rize'ye gelişinin yalnızca bir kent ziyareti değil, genç Cumhuriyet'in her köşesine ümit, değişim ve birlik ruhu taşıyan anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

Liderliğin halkla omuz omuza verildiğinde anlam kazandığını dile getiren Metin, "Atatürk sorunları yerinde dinleme, halkla kucaklaşma ve çözüm iradesini gösterme noktasında Rize'ye ziyarette bulunmuştur." ifadesini kullandı.

Atatürk için Rize'nin ayrı bir önemi olduğunu belirten Metin, şunları kaydetti:

"Çünkü Rize, Anadolu'nun en doğusunda yükselen vatanseverliği ile fedakarlığın ve cesaretin simgelerinden biridir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Rizeliler, cepheye asker göndermiş, kayıklarıyla lojistiğe destek olmuştur. Memleketin bağımsızlığı için varını yoğunu ortaya koymuş. Atatürk'ün bu topraklara gelişi işte bu kahramanlıkların bir teşekkürü ifadesi olarak da görülmektedir."

Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Vali Baydaş ve beraberindekiler, daha sonra Müftü Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.