Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Şarkiye Mahallesi'ndeki İlkadım Anıtı önündeki törende, Altın Ordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Altın Ordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ertaş, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Ordu'ya gelişi ve ziyaretlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Altın Ordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'yu şereflendirdiğini ifade eden Tepe, "Hemşerilerimiz ile bir araya gelen Atatürk Cumhuriyetimizin değerlerini anlatarak bizlere ilerlemenin, birliğin ve beraberliğin yolunu göstermiştir." dedi.

Tepe, Atatürk'ün kısa süren Ordu ziyaretinde insanlarla sıcak bir bağ kurduğunu belirterek, "O günden sonra Ordu şehri insanı ve kültürüyle Cumhuriyetin sağdık ve onurlu birer neferi hale gelmiştir. Bizim için Atatürk özgürlüğün, bağımsızlığın ve umut dolu yarınların adıdır." diye konuştu.

Tören, öğrencilerin şiirler okuması ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erd.

Törene, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrencilerle bazı vatandaşlar katıldı.