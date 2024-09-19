Atatürk'ün Ordu'ya Gelişinin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Altın Ordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altın Ordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İlkadım Anıtı önündeki törende anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Karahan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente teşriflerinin 100. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesi dolayısıyla bugünü Gaziler Günü olarak da kutladıklarını belirten Karahan, Atatürk'ün her türlü yeni başlangıçlar meydana getirdiği yurt gezilerinin Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslediğini vurguladı.

Belediye Başkanı Tepe ise Atatürk'ün yurt gezilerine büyük önem verdiğini ifade ederek, "Her fırsatta yurt içi seyahatlerine çıkmaktan geri durmadı. Bu geziler Cumhuriyet Türkiye'sinin şekillenmesinde önemli rol oynadı." dedi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla sona eren törene, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Atatürk'ün Ordu ziyaretindeki konuşması, yapay zeka yöntemiyle belediye anons sisteminden seslendirildi.