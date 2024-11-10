Atatürk'ün Ölüm Yıldönümünde Anma Töreni
Sultangazi'de iki çocuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yıl dönümünde büstünün önünde saygı duruşu yaptı ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 86'ncı yıl dönümünde ülke genelinde düzenlenen törenlerle yanıldı. Sultangazi'de iki çocuk, belediye binasının önünde bulunan Atatürk büstünün önüne geldi. Çocuklar, önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu daha sonra ise İstiklal Marşı'nı okudu. Çocuklar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra büstün önünden ayrıldı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.