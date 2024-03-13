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Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 108. Yılı Törenle Kutlandı

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Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 108. yılı törenle kutlandı. Törende çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün Mardin'e gelişi ve hediye edilen samur derisi kürk anlatıldı. Öğrencilerin şiir okumasıyla tören sona erdi.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 108. yılı törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Okay Yaşar Ortaokulu öğretmenlerinden Murat Cuci, Mustafa Kemal Atatürk'ün general müjdesini Mardin'de aldığını, bunu da birçok yerde ve zamanda dile getirdiğini söyledi.

Atatürk'ün Mardin'e bir yıl sonra tekrar geldiğini dile getiren Cuci, şunları kaydetti:

"2. Ordu Komutanlığına vekalet ettiği günlerde, Hicaz cephesi kuvvet komutanlığına atandığında beraberinde geniş bir heyetle Mardin'e gelmiştir. Mardin halkı Atatürk'ü coşkulu bir törenle karşılamıştır. O gün şehrin Belediye Reisi Hıdır Çelebi'nin evinde Mardin'in ileri gelenleriyle birlikte Büyük Önder konuk olmuştur. Atatürk'e o dönem için oldukça değerli bir samur derisinden kürk hediye edilmiştir. Bu armağan halen Konya'daki Atatürk Müzesi'nde bulunmaktadır."

Öğrencilerden Zeynep Nazlı Gülyer de "O Kahraman" adlı şiiri okudu.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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