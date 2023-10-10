Atatürk'ün Manisa'ya Gelişinin 98. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü törenle kutlandı.Ata'nın trenle Manisa'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa'yı ilk ziyaretinin 98. yılı kutlamaları büyük bir coşkuya sahne oldu. Manisa Tren Garı'nda düzenlenen temsili karşılama törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilciler, milli sporcular katıldı. Manisa Garın'a gelen trenden inen İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, trenden ilk olarak Atatürk portresini indirdi, daha sonra Türk bayrağını Vali Enver Ünlü'ye takdim etti. Vali Ünlü, bayrağı öperek teslim aldı. Bayrağın teslim edilmesinin ardından halk oyunları gösterisi düzenlendi. Vali Ünlü, protokol üyeleri, öğrenci grupları ve vatandaşlar daha sonra bando eşliğinde önde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle birlikte Manisa Tren Garı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Çevredeki okulların öğrencileri bayraklarla korteji destekledi.

Tören Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Cengiz Ergün günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 98İ'nci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Törenden sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki 'Atatürk' konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.(DHA)