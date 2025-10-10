Atatürk'ün Manisa'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanı sonrası Manisa'ya gelişinin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Manisa Tren Garı'nda düzenlenen törene Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler, Atatürk fotoğrafı ile trenden inerek Türk bayrağını Vali Özkan'a takdim etti.

Halk oyunları gösterisinin törenin ardından protokol ve öğrenciler, bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi. Korteje, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumu yapılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, bir konuşma yaptı.

Törende Atatürk'ün Manisa'ya gelişinde dönemin belediye başkanı olan Bahri Sarıtepe'nin yaptığı konuşma ile Atatürk'ün Manisalılara sesleniş metni de okundu.