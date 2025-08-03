Atatürk'ün Konya Ziyaretinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Konya Ziyaretinin 105. Yıl Dönümü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyareti, düzenlenen törenle anıldı. Törende çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, Atatürk Evi Müzesi'ne yürüyüş yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar daha sonra, Zafer Alanı'ndaki, Mustafa Kemal'in Konya'yı ziyaretleri sırasında kaldığı Atatürk Evi Müzesi'ne doğru, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı "Ordu Marşı" eşliğinde yürüdü.

Program müze evinin ziyaretinin ardından son buldu.

Törene, mülki ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftin piknik keyfi faciayla son buldu

Piknik keyfi faciayla son buldu! Çifti ölüm ayırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.