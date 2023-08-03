Atatürk'ün Konya'ya Gelişinin 103. Yıl Dönümü Kutlandı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 103. yıl dönümü etkinlikle kutlandı. Törenlerde çelenkler konuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Evi Müzesi ziyaret edildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 103. yıl dönümü etkinlikle kutlandı.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenkler konuldu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından katılımcılar, Atatürk Evi Müzesi'ne doğru Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde yürüdü.
Katılımcılar, Atatürk Evi Müzesi'nde eşyalar hakkında bilgi aldı.
Program, Atatürk ve Konya konulu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel