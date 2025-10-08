Haberler

Atatürk'ün Konakında Yangın: Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Atatürk'ün Konakında Yangın: Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için kaldığı yaklaşık 2 asırlık konakta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Havza ilçesinde, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için gelip, kaldığı yaklaşık 2 asırlık konakta çıkan yangın, söndürüldü.

Havza'da Mustafa Kemal Atatürk'ü ilçeye davet eden heyetteki Bayram Efendi'ye ait yaklaşık 2 asırlık konağın bahçesindeki kameriyede dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bu sırada 2 katlı 8 odalı konağa da sıçradı. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alıp, 1,5 saat süren çalışma sonrası söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Konağın, Milli Mücadele başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bir süre kaldığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 2009 yılında koruma altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın

Tüm zamanların rekoru! Arap tayının satıldığı fiyata bakın
İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

İsrail'den bir saldırı daha! Aralarında çok sayıda Türk aktivist var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.