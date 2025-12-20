Kırklareli'nde Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseri düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla, Atatürk'ün Sevdiği Türküler konseri düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Türk Müziği Personel Korosu tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen konserde, Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan repertuvar seslendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, konserin ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Etkinliğe, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile vatandaşlar katıldı.