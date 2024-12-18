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Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 94. Yılı Kutlandı

Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 94. Yılı Kutlandı
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Kırklareli'nde düzenlenen 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler' konseri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk'ün ilkelerine bağlılık vurgusu yaparak, Kırklareli'nde bu anmanın önemini dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla, "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Türküler" konseri düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, 19 şarkı ve türkü seslendirildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konserin ardından yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Atatürk'ün 94 yıl önce Kırklareli ziyaretinde havanın soğuk olmasına rağmen yaşanan o sıcak duyguları bugün hala hissettiklerini dile getiren Bulut, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından vaz geçmeden emanetini sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

Atatürk'ün izinden hiçbir zaman ayrılmayacaklarını dile getiren Bulut, "Kırklarelili olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu bayrağın altında, ulu önderimizin izinde hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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