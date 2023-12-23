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Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 93. Yıl Dönümü Türk Sanat Müziği Konseriyle Kutlandı

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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla Türk sanat müziği konseri düzenlendi. Konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

Belediye ve Kırklareli Sanatsevenler Derneği işbirliğinde, Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen program yaklaşık 2 saat sürdü.

Konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

Etkinlik, plaket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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