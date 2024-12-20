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Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişi İçin Tören Düzenlendi

Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişi İçin Tören Düzenlendi
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Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Vali, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende öğrenciler, Vali'ye Türk bayrağı teslim etti ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile Belediye Başkanı Derya Bulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Turan ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezine yürüdü.

Törende, öğrenciler Vali Turan'a Türk bayrağı teslim etti.

Belediye Başkanı Bulut, konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli'ne geldiğini anımsattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle geldiği Kırklareli'nde ilk ziyaretini Alpullu Şeker Fabrikası'na gerçekleştirdiğini ifade eden Bulut, daha sonra Kırklareli garında vatandaşlarla bir araya gelerek Türk Ocağı'nı ziyaret ettiğini söyledi.

Bulut, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışında yol yürüdüklerini kaydetti.

Programda, araştırmacı yazar Hasan Çalıkuşu da Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişi hakkında sunum yapmasının ardından öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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