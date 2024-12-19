Üye Girişi
Haberler
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici

Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 105. Yıldönümü Kutlandı

Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişinin 105. Yıldönümü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende sporculara ödül verildi, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle başladı.

Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'de büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandığını anlattı.

Vali Çiçek ise törenin ardından gazetecilere, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin üstünden yıllar geçse de o günkü ruhla anıldığını söyledi.

Törenin ardından Atatürk Evi Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi ziyaret edildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
img

Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
img

Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
img

"Eşimi, oğlumun pantolonu ile boğdum"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.