Atatürk'ün Kars'a Gelişi 101. Yılında Törenle Kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kars'a gelişinin 101'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törende sahne alan aşıklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırılarını sazlı sözlü kınadı.

Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kars Valisi Ziya Polat, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Belediye Başkanı Ötüken Senger, burada yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün Kars ziyareti, basit bir protokol ziyareti olmaktan öte, bir devlet vizyonunun ve stratejik bilincin sahaya yansımasıdır. Bu ziyaret, hem Anadolu'nun doğusunun güvenlik ve istikrar açısından taşıdığı önemi teyit etmekte hem de yeni kurulan Cumhuriyetin her köşesinin sahipsiz olmadığını güçlü bir biçimde ilan etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kars'ı yalnızca coğrafi bir sınır noktası olarak değil, aynı zamanda milli mücadelenin doğudaki sembol şehri olarak değerlendirmiştir. Bu bağlamda Kars, yalnızca bir şehir değil, bir iradenin, bir direnişin ve bir hafızanın taşıyıcısıdır. 1920'lerde Sarıkamış'tan Posof'a uzanan bu kadim coğrafya, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış; ama en çok da Türk milletinin bağımsızlık aşkına tanıklık etmiştir" dedi.

Kars halkının bu ziyareti büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladığını ifade eden Senger, "Cumhuriyetin inşa süreci, yalnızca siyasi bir dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal bir uyanıştır. Bu uyanışın temel taşları, yerel halkın yeni rejime olan inancı ve sahiplenmesiyle mümkün olmuştur. Atatürk'ün Kars'a gelişi sırasında halkın gösterdiği teveccüh, sadece bir lideri karşılama coşkusu değil, Cumhuriyet fikrine duyulan samimi bağlılığın bir tezahürüdür. Kars halkı bu ziyareti büyük bir coşku ve sevgiyle karşılamıştır; Hoş Gelişler Ola, Mustafa Kemal Paşa Türküsü, halk kültürüne yansıyan Atatürk sevgisinin önemli bir örneği olmuştur. Karslılar, dün olduğu gibi bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan derin saygılarını sadece söylemle değil, eylemle ortaya koymuş bir millettir. Kars halkı, Cumhuriyetin temel değerlerini içselleştirmiş, bu değerleri yaşatmayı bir vatandaşlık görevi bilmiştir" diye konuştu.

Etkinlikte Ziya Gökalp Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ecrin Güzelderen, 'Gazi'ye', 6'ncı sınıf öğrencisi Fatma Zehra Karakılıç ise 'Sayende' adlı şiirini okudu.

İSRAİL'E SAZLI SÖZLÜ TEKPİ

Aşık Mahmut Karataş ve Ilgar Çiftçioğlu, kahramanlık türkülerini seslendirerek İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırıları sazlı sözlü kınadı. Gazze'de yaşananlara tepki için türkü söylemek istediklerini ifade eden Ilgar Çiftçioğlu, kaleme aldığı 'Zalim İsrail'e dur desin dünya' eserini seslendirdi.

Program, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kafkas Halk Oyunları ekibinin 'Hoş Gelişler Ola' adlı gösterisinin ardından sona erdi.