Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı - Haberler

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Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

AA - Başak Akbulut Yazar - Güncel
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Atatürk'ün, Kabe görüntüsüne montajlanmış fotoğrafı için soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan; Atatürk'ün Kabe fotoğrafının üzerine montajlanmış fotoğrafı üzerine soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan; Atatürk'ün Kabe fotoğrafının üzerine montajlanmış fotoğrafı üzerine soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafının, Kabe üzerine konumlandırılmış şekilde görselinin paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Savcılık, şüpheli hakkında "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Savcılık ayrıca şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Güncel Haberler

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