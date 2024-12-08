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Atatürk'ün İzinde: Merkez İlkokulu Yeniden Hayat Buluyor

Atatürk'ün İzinde: Merkez İlkokulu Yeniden Hayat Buluyor
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Samsun'un Havza ilçesinde 1911 yılında inşa edilen ve Milli Mücadele döneminde Atatürk'ün çalışmalarına ev sahipliği yapan Merkez İlkokulu, DOKAP desteğiyle eğitim hayatına kazandırılıyor. Yenilenen bina, bilim, kültür ve sanat atölyeleri ile öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına olanak tanıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan ve Milli Mücadele döneminde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı çalışmalarında da kullandığı atıl durumdaki tarihi Merkez İlkokulu binasında öğrenciler, geleceğe hazırlanacak.

Samsun-Sivas demir yolu keşif heyetinden mühendis Hüseyin Yakup, Süreyya Sami ve Nazif Bey tarafından projesi hazırlanan Merkez İlkokulu binası, Sivas Valisi Muammer Bey'in desteğiyle 1911 yılında tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele döneminde 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmesinin ardından ilçede bulundukları süre boyunca yürüttüğü çalışmalara da ev sahipliği yapan, 4 yıla yakın süredir atıl durumda bulunan Merkez İlkokulu binası, yürütülen proje ile yeniden eğitim hayatına kazandırılıyor.

Betonarme iki katlı olan, 8 sınıf bulunan, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 1980 yılında "tarihi değer" olarak koruma altına alınan Merkez İlkokulu binasında, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Havza İlçesi Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Projesi kapsamında bilim, kültür ve sanat alanında atölyeler oluşturuldu.

Yaklaşık 2 ay önce başlanan proje kapsamında DOKAP'tan tamamı hibe olarak sağlanan 950 bin lira ile oluşturulan atölyelerde analitik becerileri yüksek, çağın gerekleri doğrultusunda dünya ile rekabet edebilir öğrenciler yetiştirilecek.

"Tarihten geleceğe yol açmada Merkez İlkokulu binası en uygun bina"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AA muhabirine, Merkez İlkokulu'nun Milli Mücadele ve ilçe eğitim tarihi açışından önemli bir bina olduğunu söyledi.

Okulun Kurtuluş Savaşı mücadelesinin ilk kıvılcımlarının çakıldığını bir bina olarak Türkiye için de önemli yere sahip olduğunu dile getiren Ertuğ, "3-4 yıldır atıl vaziyette olan binamızı yeniden eğitim hayatına geçirmek, çocuklarımızın hizmetine sunmak amacıyla projeyi hayata geçirdik. DOKAP'tan sağladığımız maddi destek ile binamızı yeniden eğitim öğretim hayatına kazandırdık. İlçedeki eğitim faaliyetlerine desteklerinden ve binanın tefrişatındaki katkılarından dolayı Gürpınar ailesine teşekkür etmek adına adı da 'Emine Cemal Gürpınar Bilim Kültür ve Sanat Atölyeleri' oldu." ifadesini kullandı.

Ertuğ, "Tarihten geleceğe yol açmada Merkez İlkokulu binasının en uygun bina olduğunu düşündük. Burada robotik kodlama, güzel sanatlar, müzik ve kültür atölyeleri kurduk. İnşallah çocuklarımız tarihi doku ile tarihinin önemini bilerek hem de günümüzün teknolojik gelişimlerine ayak uydurarak eğitim alacak. Binadaki çalışmalar son aşamaya geldi, kısa süre içinde açmayı planlıyoruz." dedi.

Proje koordinatörü Seyit Ahmet Dikmen ise gençlerin geleceğine ışık tutmak adına binada 4 atölye kurduklarını anlatarak, daha iyi ve analitik düşünen, analitik çözüm üretebilen, sorunlara bilimsel yaklaşabilen geleceğin güçlü çocuklarını yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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