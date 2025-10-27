Haberler

Atatürk'ün Hayatı Animasyon Serisiyle Beyaz Perdede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını anlatan 'Mustafa Kemal' adlı animasyon filmi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm sinemalarda sabit bir fiyatla izlenebilecek. Filmin yapımcısı, biletleri sembolik bir fiyatla sunarak tüm gençlerin Atatürk ile buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını ve büyük azmini anlatan animasyon serisi "Mustafa Kemal", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Türkiye'ye yaymak amacıyla sabit fiyatla tüm sinemalarda izlenebilecek.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, TME Films dağıtımıyla 10 Ekim'de beyaz perdeyle buluşan yapım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca sinema salonlarında 120 lira ödenerek izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin yapımcısı Kamuran Ayna, bilet fiyatlarını sembolik bir seviyede tutarak Atatürk'ün azmini ve liderlik ruhunu daha fazla gence ilham kaynağı yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Ekonomik koşullar ne olursa olsun hiçbir gencimiz 29 Ekim haftası boyunca lideriyle buluşmaktan mahrum kalmayacak. Biz bu filmi gelecek nesillerimizin Atatürk'le buluşması için bir köprü olarak görüyoruz. Bu nedenle onu herkesin izleyebilmesini bir görev bildik." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Mine ve Nihat'ın geliştirdikleri "Miniya" adlı robotla uluslararası teknoloji yarışmasında Türkiye'yi temsil etmesiyle başlayan filmin konusu şöyle:

"Dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurup Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robotlardan saklanmak ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık eder. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanır."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel kazanımlarını yansıtan filmin yönetmenliğini Orkun Eser üstlendi, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı.

Seri kapsamında, Atatürk'ün yetişkinlik yıllarını konu alan "Mustafa Kemal Atatürk" filminin 3 Kasım 2028'de, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" filminin ise 1 Kasım 2030'da vizyona girmesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan ve 2024'te vizyona giren "Mustafa" filmi, yaklaşık 400 bin kişi tarafından izlenmişti.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.