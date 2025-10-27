Atatürk'ün Hayatı Animasyon Serisiyle Beyaz Perdede

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarını ve büyük azmini anlatan animasyon serisi "Mustafa Kemal", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Türkiye'ye yaymak amacıyla sabit fiyatla tüm sinemalarda izlenebilecek.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, TME Films dağıtımıyla 10 Ekim'de beyaz perdeyle buluşan yapım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca sinema salonlarında 120 lira ödenerek izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin yapımcısı Kamuran Ayna, bilet fiyatlarını sembolik bir seviyede tutarak Atatürk'ün azmini ve liderlik ruhunu daha fazla gence ilham kaynağı yapmayı amaçladıklarını belirterek, "Ekonomik koşullar ne olursa olsun hiçbir gencimiz 29 Ekim haftası boyunca lideriyle buluşmaktan mahrum kalmayacak. Biz bu filmi gelecek nesillerimizin Atatürk'le buluşması için bir köprü olarak görüyoruz. Bu nedenle onu herkesin izleyebilmesini bir görev bildik." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Mine ve Nihat'ın geliştirdikleri "Miniya" adlı robotla uluslararası teknoloji yarışmasında Türkiye'yi temsil etmesiyle başlayan filmin konusu şöyle:

"Dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurup Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robotlardan saklanmak ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık eder. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanır."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel kazanımlarını yansıtan filmin yönetmenliğini Orkun Eser üstlendi, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı.

Seri kapsamında, Atatürk'ün yetişkinlik yıllarını konu alan "Mustafa Kemal Atatürk" filminin 3 Kasım 2028'de, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" filminin ise 1 Kasım 2030'da vizyona girmesi planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan ve 2024'te vizyona giren "Mustafa" filmi, yaklaşık 400 bin kişi tarafından izlenmişti.