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Atatürk'ün Havza Atatürk Evi Ziyaretçi Akınına Uğradı

Atatürk'ün Havza Atatürk Evi Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Havza Atatürk Evi'ni 1684 kişi ziyaret etti. Müze, Atatürk'ün çalışma odası ve tarihi belgelere ev sahipliği yapıyor.

Havza'da, Atatürk'ün 18 gün kaldığı ve Milli Mücadele'nin ilk karargahlarından olan Havza Atatürk Evi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında 1684 kişi ziyarette bulundu.

Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da kaldığı, günümüzde müze olan Havza Atatürk Evi'ni 1684 kişi ziyaret etti.

Müzede Atatürk'ün çalışma odasında Atatürk'ün balmumu heykeli, kendi el yazısıyla kaleme alıp dönemin Havza Kaymakamı Fahri Bey'e verdiği yazı, Havza Genelgesi'nin yayımlandığı telgraf cihazı sergileniyor.

Mustafa Kemal Paşa'nın yatak odasının yanı sıra Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsunun teşhir edildiği müzede, duvarlarda da Milli Mücadele sürecinde Havza'nın öneminin anlatıldığı bilgi notları yer alıyor.

Samsun Motosiklet Kulübü üyeleri de 30 kişilik grupla 10 Kasım'da Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Kulüp üyeleri adına açıklama yapan Mehmet Kaplan, Atatürk'ü rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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