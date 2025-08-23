Atatürk'ün Harf İnkılabı'nın 97. Yıl Dönümünde Tekirdağ'da Tören Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sahil dolgu alanındaki törende, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Zeki Yavuz ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yüceer, törende yaptığı konuşmada, 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'ı ziyaret eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, yeni Türk alfabesini ilk kez Tekirdağ'da uyguladığını söyledi.

Tekirdağ'ın, milletin aydınlanma yolculuğunun en önemli adımlarından birine ev sahipliği yaptığını ifade eden Yüceer, "Büyük yıkıma uğramış savaş yorgunu yurdumuzda okuma yazma bilenlerin sayısı çok azdı. Azınlıkta olan okur yazarların içerisinde kadınlar çok daha küçük bir azınlığı oluşturuyordu. O günlerde Tekirdağlı hemşehrilerimiz burada sahil boyunda toplanarak Atatürk'ün kara tahta başında öğrettiği yeni harfleri büyük bir coşkuyla öğrenmiş ve Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

Yüceer, Atatürk'ün öncülüğünde hazırlanan ve kabul edilen yeni Türk alfabesinin konuşma ve yazı dili arasındaki farkları ortadan kaldırdığını belirterek, "Yeni alfabe okumayı, öğrenmeyi kolaylaştırdı. Çağdaş dünyaya hızlı bir şekilde uyum sağlamanın önünü açtı. Millet mekteplerinin yaygınlaştırılmasıyla birlikte Harf İnkılabı yurt geneline hızlı bir şekilde yayıldı." ifadelerini kullandı.

Törende, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri, "Atatürk ve Tekirdağ" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Programda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 1928 Harf İnkılabı anısına bastırılan posta pulları da katılımcılara dağıtıldı.