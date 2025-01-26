Üye Girişi
Haberler
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış
Ticaret Bakanlığı yangın tüpü fiyatlarını artıran işletmelere ceza yağdırdı

Fiyatı yüzde 100 zamlanan ürün bakanlığı harekete geçirdi
Ayşe Barım soruşturmasında ifadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş

İfadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş
ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"

Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 92. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Gaziantep'e Gelişinin 92. Yıl Dönümü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törende Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı çelenk sundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsüne geçti.

Burada Atatürk'ün 92 yıl önce halkı selamladığı balkonun önünde tören düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, bugünün çok değerli ve önemli olduğunu belirterek, "Bir kahramanlık destanı olan Antep savunmasında ve şehrimizin kurtuluşundan 12 sene sonra, 1933 yılında bugün gazi ünvanına sahip tek şehir olan Gaziantep ile bir başka gazinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buluşması gerçekleşmiştir." dedi.

Atatürk'ün ziyaretiyle şehri onurlandırdığını anlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Anteplilerin şehirlerini savunurken gösterdiği cesurca mücadeleyi yakinen bilen ve bu mücadeleyi takdir eden Büyük Önder Atatürk, 92 yıl önce bugün teşrifleriyle şehrimizi onurlandırmıştır. Gaziantepliler de buna karşılık kent meclisince Atatürk'e hemşehrilik teklif etmiş ve kendisinin de tensipleriyle Atatürk merkeze bağlı Bey Mahallesi nüfusuna kaydedilmiş ve resmi olarak Gaziantepli olmuştur. Bu olay bizim için ayrı bir gurur kaynağı olarak tarihe not düşülmüştür."

"Antep'i gazi yapan ruh tüm meydanları doldurdu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 92 yıl önce bugün bu balkona Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çıktığını ve iki gazinin buluştuğunu söyledi.

Bu buluşmanın Ramazan Bayramı arifesine denk geldiğini ve çifte bayram olarak nitelendirildiğini dile getiren Şahin, "Antep'i gazi yapan ruh tüm meydanları doldurdu. Bu meydanda Atatürk, Gazianteplileri özel olarak gözlerinden öptü. 'Onların gözlerinden nasıl öpmem ki onlar, Gaziantep'i değil Türkiye'yi kurtardılar.' dedi. 'Gaziantepli vatanseverdir, cesaretlidir, çalışkandır, bunun gereği yapılacaktır.' dedi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Atatürk'ün halkı selamladığı balkonda hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
img

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
img

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
img

78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasıyla ilgili yeni gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Hakurk, Gara ve Metina'da 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Oyuncu Elvin Levinler ameliyat oldu: Kalbime biraz fazla yüklendim

Ünlü oyuncudan korkutan haber: Kalbime fazla yüklendim
Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi satışları patlattı
Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.