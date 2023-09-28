Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs hakkında dava açıldı

Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Üsküdar'da 8 Temmuz 2023 tarihinde Atatürk'ün fotoğrafına uygunsuz hareketlerde bulunan A.E.S. (17) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuğun Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğunun tespit edildiği, ihbarı değerlendiren İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından suça sürüklenen çocuğun 20 Eylül 2023 günü gözaltına alındığı ve aynı gün atılı suçtan İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

"Eğlenmek amacıyla yaptık"

Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan kişinin kendisi olduğunu belirten A.E.S., bu videonun yaklaşık 2 yıl önce çekildiğini, sınıfta fotoğraflarla oyun oynadıklarını, fotoğrafın Atatürk'ün fotoğrafı olduğunu bilmediğini, rastgele ellerine aldıkları farklı fotoğraflarla yaptıkları bu hareketleri, kendi aralarında eğlenmek amacıyla yaptıklarını, Atatürk'ün hatırasına hakaret gibi bir amacının olmadığını ifade etti.

İddianamede, suça sürüklenen çocuğun yaptığı eylemiyle Atatürk'e alenen hakaret ettiği ve bu suçun basın yoluyla işlendiğine dair kamu davası açmak için yeterli delil bulunduğu kaydedildi. İddianamede, tutuklu A.E.S.'nin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL