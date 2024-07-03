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Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Erzurum'a gelişinin 105'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Erzurum'da yapılan törenlerde, Atatürk'ün kaldığı ev gezildi ve günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Erzurum'a gelişinin 105'inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105'inci yılı dönümü nedeniyle ilk tören, Aziziye ilçesindeki Ilıca semtinde yapıldı. Buradaki kutlamanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterini taşıyan öğrenciler, Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı semtinde protokol ve askeri bando ile karşılandı. Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutan ve 9'uncu Kolordu Komutan Vekili Ardahan 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ile katılımcılar, önde atlı cirit takımı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile yürüyüşe geçti. Bando takımının marşlar seslendirdiği yürüyüş sırasında, cirit atlarının davul- zurna eşliğinde geçişi ilgi gördü. Yürüyüşün sona erdiği Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

'ULVİ MÜCADELEYİ BAŞLATTIĞI GÜNDÜR'

Okunan şiirler ve halk oyunları gösterilerinin ardından günün anlam ve önemini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığı günün, 105'inci yıl dönümü. Bundan 105 yıl önce yurdun her yerinde devam eden işgallerinin yanı sıra Erzurum'u ve bu bölgeyi de ele geçirmeyi planlarına dahil eden İtilaf Devletleri'nin, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkı, ilaveten azim ve kararlılığı karşısında çaresiz kaldığı ve korkudan titremeye başladığı gündür. Bugün, Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış; hunharca katliamlara maruz kalmış, işkencelerin ve soykırımların en acısını yaşamış bir kentin, Erzurum'un, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna en milli, en yerli ve de en ulvi mücadeleyi başlattığı gündür. Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ifadesiyle; 'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' dediği ve yine milletin bir bütün olduğunu ve kesinlikle parçalanamayacağını, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettiği, Erzurum'a geldiği gündür" dedi.

'ERZURUM DEMEK, 'CUMHURİYETİ KURAN ŞEHİR' DEMEKTİR'

Atatürk'ün siyasi hayatında Erzurum'un yerinin çok büyük ve önemli olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, "3 Temmuz'dan sonraki süreçte Erzurumlular, Mustafa Kemal Paşa'yı Milli Mücadele'nin lideri olarak görmek ve bu kıvancı yaşamak düşüncesi ile 10 Temmuz 1919'da kendisini Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin başkanlığına layık görmüştür. İlaveten Erzurum Kongresi'nin başkanlığına da seçilen Mustafa Kemal Paşa, kongre sonunda Milli Mücadele'nin ilk hükümeti niteliğinde olan 9 kişilik Temsil Heyeti'nin de başkanı olmuştur. Erzurum insanı, Mustafa Kemal Paşa'ya 27 Ağustos 1919'da 'fahri hemşehrilik' payesi vermiş ve Kasım 1919 tarihinde yapılan seçimlerde ise Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne de Erzurum Milletvekili olarak yine Gazi Paşa'yı seçmiştir. İşte bu nedenle Erzurum demek, 'Cumhuriyeti kuran şehir' demektir. 'Erzurum' demek, ' Türkiye Cumhuriyeti' demektir. Bu vesileyle sözlerime burada son verirken başta Erzurumlu hemşehrimiz, Erzurum mebusumuz, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ve aziz vatanımız uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN KALDIĞI EVİ GEZDİLER

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konserinin ardından protokol, Atatürk'ün 57 gün kaldığı evi gezdi. Vali Çiftçi, Tuğgeneral Cihanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Atatürkevi'nde 105 yıl yaşananlarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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