Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Kapı mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Muharip Gaziler ve atlı cirit ekibi, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri olan öğrenciler ile Havuzbaşı Kent Meydanı'na yürüdü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadeleyi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan sonra ikinci durak olarak dadaşlar diyarı Erzurum'a geldiğini belirterek, 3 Temmuz'un kendileri için sıradan bir gün olmadığını söyledi.

3 Temmuz'un milletin kudretinin şahlandığı ve kendi kaderini tayin etmek için birleştiği gün olduğunu dile getiren Sekmen, şöyle devam etti:

" Erzurum, tarihin hemen her döneminde çok önemli bir rol üstlenmiş gerek politik gerekse stratejik konumu itibarıyla sürekli işgal ve savaşlarla karşı karşıya kalmıştır. Kadim şehrimizin birbirinden farklı medeniyetlere beşiklik etmiş olması, işte tam da bu yüzdendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de bundan 104 yıl önce tam da bugün 'Bu milletle neler yapılmaz ki!' dedirten de işte bu milli duruşun kendisidir. Nihayetinde bağımsızlık davasına inanmış yüce Türk milletinin başlattığı Milli Mücadele, kongre salonlarından meclis kürsülerine ve sonrasında cephelere taşınarak, millet egemenliğine dayalı, bağımsız yeni bir Türk devletinin temelleri atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, milletin sinesine Erzurum'da dönmüş, Milli Mücadele meşalesini Erzurum'da yakmış, Erzurum Kongresi ile ülkenin varlığı ve birliğinin ve dahi milletin bölünmez bütünlüğünün asla parçalanamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir."

Sekmen, Türkiye'nin dostundan çok düşmanının olduğunu ve ülkeyi bu düşman sarmalından kurtarıp yarınlara taşımanın yolunun da 104 yıl önceki şuurla mümkün olacağını vurguladı.

Atatürk'ün bıraktığı eserlerin Türk milleti yaşadıkça var olacağını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ve milletimizin egemenliğinin ilelebet payidar kalması ve muhafaza edilmesi, bundan 104 yıl önce sergilenen o muhteşem birliktelik ve Milli Mücadele ruhunun sürekli diri tutulmasıyla mümkün olacaktır. İşte bu bağlamda bizlere düşen en büyük sorumluluk, millet olma bilincinden uzaklaşmamak, Cumhuriyetin temel değerlerinden taviz vermemek, milli ve manevi zenginliklerimize sahip çıkıp korumak, ilaveten tarihi geçmişimizi ve birikimimizi emsalsiz bir tecrübe olarak mutlaka değerlendirmektir."

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi mehter takımı kısa bir konser verdi. Protokol üyeleri daha sonra Atatürk Evi'ni ziyaret etti.