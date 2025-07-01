Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü törenle kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Yıl dönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayrağı ile Ergan Kavşağı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, bugünün, yalnızca bir ziyaretin yıl dönümü değil, aynı zamanda tarihe ışık tutan bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatan Aksun, şöyle konuştu:

"Erzincan'ımız da tıpkı ülkemizin diğer güzel şehirleri gibi kulağı mazide, gözü atide, Ulu Önder'in gösterdiği hedefe, belirlediği ilkeler doğrultusunda ilerlemeye kararlılıkla devam etmektedir. Can Erzincan'ımız, geçmişten aldığı güçle geleceğin güçlü Türkiye'sine yürürken, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergilemektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 106. yıl dönümünü o günkü ruhla, aynı heyecanla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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