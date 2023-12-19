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Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 93. Yıl Dönümü Konseri

19 Aralık 2023 17:20 Güncelleme: 17:22 Abone Ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından düzenlenen konser, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek. Konserde klasik Türk Müziği eserleri seslendirilecek ve Gülsemin Gonce, Yeşim Birgin, Ayhan Bal ve Orhan Çabuk solist olarak yer alacak.