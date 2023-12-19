Atatürk'ün Edirne'ye Gelişinin 93. Yıl Dönümü Konseri
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından düzenlenen konser, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek. Konserde klasik Türk Müziği eserleri seslendirilecek ve Gülsemin Gonce, Yeşim Birgin, Ayhan Bal ve Orhan Çabuk solist olarak yer alacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlenecek.
Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 21 Aralık Perşembe saat 20.00'da gerçekleştirilecek.
Klasik Türk Müziği eserlerinin seslendirileceği konserde, Gülsemin Gonce, Yeşim Birgin, Ayhan Bal ve Orhan Çabuk solist olarak yer alacak.