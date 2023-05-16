Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak, Türkiye'de

TÜRKİYE'nin Selanik Başkonsolosluğu, Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nce bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' için Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan Türk bayrağına sarılı toprak,...

TÜRKİYE'nin Selanik Başkonsolosluğu, Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nce bu yıl 34'üncüsü düzenlenen 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' için Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan Türk bayrağına sarılı toprak, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda atletlere teslim edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinin bahçesinden alınan toprak, 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' için Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. Burada düzenlenen programa; İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Masterlar Atletizm Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Savcı Yaşlıca, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından da halk oyunları gösterileri sunuldu.

Daha sonra koşuya katkıda bulunanlara plaketleri takdim edildi. Koşu, Kaymakam Sevgili'nin tabanca atışıyla başladı. Atatürk'ün evinden alınan toprak, atletler tarafından 737 kilometre yol koşularak 18 Mayıs'ta Ankara'ya ulaştırılacak, 19 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek. Öte yandan, teslim edilen topraklardan bir miktarı Samsun'a gönderilecek.