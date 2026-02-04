Haberler

Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı.

Çınar Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada Büyük Önder Atatürk'ü, 4 Şubat 1931'de Denizli'ye gerçekleştirdiği ziyaretin yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirterek, onun izinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Programda halk oyunu gösterisi sunuldu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Vali Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Gökhan Çelik, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum da katıldı. ???????

Kutlama programı kapsamında düzenlenen ve tren garı önünde başlayan Atatürk Yol Koşusu,15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
