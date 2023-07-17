Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı. Bolu Valiliği ve Belediye Başkanlığınca hazırlanan kutlama programı kapsamında, Atatürk'ün Bolu'ya giriş yaptığı Uğur Mumcu Parkı'nda temsili karşılama yapıldı. Törenin ardından sergilerin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bolu Valiliği ve Belediye Başkanlığınca hazırlanan kutlama programı kapsamında, 89 yıl önce Atatürk'ün Bolu'ya giriş yaptığı Uğur Mumcu Parkı'nın bulunduğu bölgede temsili karşılama yapıldı.

Vali Erkan Kılıç'a burada milli sporcular tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü halk oyunları ekibi, Bolu yöresine ait gösteri sundu. Etkinliğin beğeniyle izlenmesinin ardından Atatürk'e saygı yürüyüşü yapıldı.

Katılımcılar, İzzet Baysal Caddesi'nden Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Anıtpark'a kadar yürüdü. Vali Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kılıç ve Özcan, anıt özel defterini imzaladı.

Törenin ardından Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde açılan "Atatürk ve Bolu" ile "Atatürk Fotoğrafları" sergilerinin açılışı yapıldı.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kurum müdürleri ve siyasi partilerin il başkanları da etkinliklerde yer aldı.