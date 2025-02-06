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Atatürk'ün Balıkesir'e Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Balıkesir'e Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 102. yıl dönümü, tarihi gar önünde düzenlenen bir törenle kutlandı. Törende, temsili olarak Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı ve önemli protokol konuşmaları yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan ve tarihi gar önünde başlayan kutlamalarda temsili olarak Atatürk'ün trenle Balıkesir'e gelişi canlandırıldı.

Trenden inen Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz, tepsi üzerindeki Türk bayrağını üç kez öpüp alnına koyduktan sonra Vali İsmail Ustaoğlu'na teslim etti. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milli Mücadele'nin 5 büyük kongresine Balıkesir'in ev sahipliği yaptığını, düşmana ilk kurşun ve son kurşunun Balıkesir'de atıldığını söyledi.

Akın, kendisinin de İstiklal madalyalı bir dedenin torunu olduğunu belirterek, "Biz bugün yarım kalan Anadolu aydınlanmasının neferleriyiz. Cumhuriyet ruhunu anlayamayanlara karşı tek bir sözümüz olabilir. Cumhuriyet, Kuvayımilliye ile başladı. Kuvayımilliye ruhu ise hala bu kentte yaşıyor. Bizler Balıkesirliler olarak onun devrimlerinin yılmaz, yorulmaz bekçileriyiz." dedi.

Protokol konuşmalarından sonra "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'nda son bulan yürüyüşün ardından anıta Balıkesir Valiliği, Balıkesir Garnizon Komutanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri sunuldu.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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