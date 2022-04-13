Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 88'nci yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 88'nci yıl dönümü kutlandı

AA - Suat Salgın - Güncel
Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 88'nci yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelişinin 88'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gelişinin 88'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı. Atatürk'ün ilçeye girdiği güzergahta gerçekleştirilen yürüyüşe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ufuk Çırağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Yürüyüşün sona erdiği Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk ve çiçekler bırakıldı.

Tören, Belediye Başkanı Ergin'in katılımcılara hitabıyla sona erdi.

AA / Suat Salgın - Güncel

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