Atatürk'ün Anma Törenleri Ülke Genelinde Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de saygıyla anıldı.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Vekili İlhami Doğan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Vekili İlhami Doğan, günün anlam ve önemine dair şeref defterini imzaladı.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühendis Albay Aykut Aydın ve Belediye Başkanı Kazım Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Trafikteki sürücüler, kaldırımda yürüyen vatandaşlar ile belediye temizlik görevlileri de saygı duruşuna katıldı.

Program, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan resim sergisi ve çeşitli programlarla devam etti.

Kırşehir

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanlığı adına Albay Erdoğan Dur ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te kent genelinde sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yoldan geçen araç sürücüleri ve vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden programda öğrenciler tarafından şiir okundu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Nevşehir

Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Nedim Bildik ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Trafikteki sürücüler, kaldırımda yürüyen vatandaşlar ile belediye temizlik görevlileri de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Törene, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde açılan sergiyi gezdi.

Devam eden programda, Niğde Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencileri "10 Kasım" temalı oratoryoyu sergiledi.

Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna iştirak etti.

Program, Milli Eğitim Müdürlüğünce Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

Daha sonra Atatürk Evi Müzesi'ndeki sergi salonunda "Atatürk" temalı resim sergisi açıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelen sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşuna, çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.