Haberler

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda düzenlenen törende, Atatürk'ün önemine vurgu yapıldı. Törende Seymen Alayı gösterisi ilgiyle izlendi.

106 YIL ÖNCE SEYMENLERİN KARŞILADIĞI NOKTADA TÖREN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde, Seymenler tarafından karşılandığı Dikmen Keklikpınarı mevkisinde tören düzenlendi. Törene; Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, Ankara Seymenler Kulübü ve Ankara Oğuz Seğmenleri Derneği üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören kapsamında düzenlenen Seymen Alayı gösterisi, ilgiyle izlendi. Vali Yardımcısı Yılmaz, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin Milli Mücadele'nin en önemli dayanaklarından olduğunu söyleyerek, "Bu gönül bağı, Ankara'mızın Cumhuriyetin başkenti olarak seçilmesiyle de tarihi bir anlam kazanmıştır. Milli Mücadele'nin en kritik kararları burada alınmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu topraklarda atılmış, yeni bir devletin yol haritası burada çizilmiştir. Cumhuriyetin doğuşuna tanık eden bu kadim şehir, üstlendiği tarihi misyonu geleceğe taşıyarak ülkemizin yönetim merkezi olmasının yanında modern şehircilik anlayışı, eğitim ve sağlık altyapısı, kültür, sanat faaliyetleri ve üretim kapasitesiyle dünyanın en önemli başkentleri arasında tarihinden aldığı sorumluluk birincini de muhafaza ederek layık olduğu yeri almıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Nef'ten Erden Timur açıklaması: Tüm yasal belgeler hazırdır

Soruşturmayı etkileyecek kritik açıklama: Tüm belgeler eksiksiz hazır
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum