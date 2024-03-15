Üye Girişi
Haberler

Atatürk'ün Adana'ya Gelişinin 101. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Güncelleme:

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda, Atatürk'ün trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özener ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Adana Tren Garı'nda devam eden programda, Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı, trenden inen bir gazi Vali Köşger'e Türk bayrağı verdi.

Törene, Adana Milletvekilleri Sunay Karamık, Ayhan Barut, Ayşe Sibel Ersoy, Bilal Bilici, Sadullah Kısacık, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli? Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kaç yaşında, nereli? Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında, nereli? Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title