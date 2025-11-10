Haberler

Atatürk'ün 87. Yıldönümünde Batman'da Anlamlı Etkinlik

Güncelleme:
Batman Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu'nda 563 öğrenci, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde 'Atatürk Çocukları' şarkısını okuyarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

BATMAN Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu'nda 563 öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde 'Atatürk Çocukları' isimli şarkıyı okuyarak, koreografi çalışması yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde Batman Şair Abdulvahap Akbaş İlkokulu'nda anlamlı bir etkinlik yapıldı. 563 öğrenci ve 24 öğretmenin katılımıyla hazırlanan müzikli koreografide, öğrenciler ve öğretmenler bir araya gelerek birlik, beraberlik ve Atatürk sevgisini yansıttı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Atatürk'ün fikirleri, müzik eşliğinde hazırlanan anlamlı koreografiyle sahneye taşındı. Gösteri boyunca öğrencilerin uyumlu hareketleri, renkli görsel düzen ve müziklerle birleşerek izleyenlerden beğeni topladı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
