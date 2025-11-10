Haberler

Atatürk'ün 87. Yıl Dönümünde Bursa'da Saygı Duruşu

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde Bursa'da hayat durdu. Bursalılar, 09.05'te otomobillerini durdurup saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü anmayı sürdürdü.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Bursa'da hayat durdu. İşe giden Bursalıların, saat 09.05'i gösterdiğinde otomobillerini durdurup, inerek saygı duruşunda bulunduğu anlar, dronla görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat olan 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da bayraklar yarıya indirilerek, sirenler çaldı. Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde akan trafikte araçlarından inip, saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
