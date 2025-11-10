Atatürk'ün 87. Vefat Yıl Dönümü Anısı

Haberler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Atatürk'ü saygıyla andı ve onun aziz hatırasını yadetmek için açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bağımsız, egemen ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla andı. Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız, egemen ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yad ediyoruz. Bu vesileyle, vatan için canını feda eden tüm şehidlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
