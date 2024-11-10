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Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümünde Saygı Duruşu

Atatürk'ün 86. Ölüm Yıldönümünde Saygı Duruşu
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Ankara'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, saat 09.05'te çalan sirenlerle hayat durdu ve vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

ANKARA'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte hayat durdu. Vatandaşlar, saygı duruşuyla Atatürk'ü andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında saygıyla anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te Ankara'daki Ulus Meydanı'nda, sirenler çalmaya başladı. Bu sırada kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve polis memurları ile yolda bulunan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Siren boyunca saygı duruşunu sürdüren vatandaşlar, kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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