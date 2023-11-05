Atatürk'ün 1927 Model Otomobili Keçiören Belediyesinde Sergileniyor
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Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı 1927 model otomobil, Keçiören Belediyesi tarafından sergileniyor. Atatürk, Ankara'ya gelen misafirlerini karşılamak için mülazımı Gazi Sakıp Ertuğ'a ait olan aracı kullanmıştır. Aracı Aydoğan Ertuğ, sergilenmesi için Keçiören Belediyesine vermiştir. Otomobil, 10 Kasım'a kadar Keçiören Belediyesinin önünde görülebilir.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı 1927 model otomobil Keçiören Belediyesince sergileniyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Atatürk, mülazımı Gazi Sakıp Ertuğ'a ait aracı, bir dönem Ankara'ya gelen misafirlerinin karşılanması için kullandı.
Ertuğ'un oğlu Aydoğan Ertuğ, babasından miras kalan Chevrolet marka 1927 model aracı, sergilenmesi için Keçiören Belediyesine verdi.
Araç, 10 Kasım'a kadar Keçiören Belediyesinin önünde görülebilecek.