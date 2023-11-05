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Atatürk'ün 1927 Model Otomobili Keçiören Belediyesinde Sergileniyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı 1927 model otomobil, Keçiören Belediyesi tarafından sergileniyor. Atatürk, Ankara'ya gelen misafirlerini karşılamak için mülazımı Gazi Sakıp Ertuğ'a ait olan aracı kullanmıştır. Aracı Aydoğan Ertuğ, sergilenmesi için Keçiören Belediyesine vermiştir. Otomobil, 10 Kasım'a kadar Keçiören Belediyesinin önünde görülebilir.