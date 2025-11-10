Haberler

Atatürk'ü Vefatında Anma: 1956 Belgeseli Paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün vefat yıl dönümünde 1956 tarihli 'Atatürk - Bir Milletin Adamı' belgeselinden görüntüler paylaştı. Ersoy, Atatürk'ün mirasını ve Cumhuriyetin önemini vurguladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde, Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinde yer alan 1956 tarihli Amerikan yapımı 'Atatürk-Bir Milletin Adamı (Ataturk: Man of a Nation)' belgeselinden görüntüleri paylaştı.

Bakan Ersoy, Atatürk'ü vefatının 87'nci yıl dönümünde, Atatürk'ün geçici istirahatgahından Anıtkabir'e taşınmasına ilişkin görüntülerle hazırlanan belgeselin bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak andı. Ersoy, "İleri görüşlülüğü, azmi ve milletine olan inancıyla bir ulusun kaderini değiştiren Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün de onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Bu yıl, Sinema Genel Müdürlüğümüzün arşivinde yer alan 1956 tarihli Amerikan yapımı 'Atatürk -Bir Milletin Adamı (Ataturk: Man of a Nation)' belgeselinden görüntülerle Onu anıyoruz. 10 Kasım; yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün fikirlerini, değerlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür" ifadelerini kullandı.

