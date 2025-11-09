Atatürk'ü Anma Mesajı: Ekonomik Bağımsızlık Vurgusu

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Baran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Baran, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz' sözü, Türk iş dünyası olarak bugün de pusulamız olmaya devam ediyor. Büyük Önder'in en büyük mirası, siyasi bağımsızlığımızın teminatı olan ekonomik bağımsızlığımızı koruyarak her geçen gün güçlendiriyor; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da akıl ve bilim temelleri üzerinde yükselen, üretimle ve ticaretle büyüyen, sanatla ve sporla gelişen güçlü bir Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizi yaşatmak ve geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."