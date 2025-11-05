Atatürk'ü Anma Konserleri CSO Ada Ankara'da Düzenlenecek

CSO Ada Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla bir dizi konser düzenlenecek.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosunca "Atamıza Armağan Ezgiler" konseri 6 Kasım saat 20.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenecek.

Sunumunu Haluk Derinöz'ün yapacağı konserde, eserleri solist şef Suat Kılıç seslendirecek. Sanatçılara sahnede Ankara Devlet Klasik Türk Müziği sazları eşlik edecek.

Büyük Önder'in hatırası için usta yorumcu Fatih Erkoç ile kanun virtüözü ve orkestra şefi Ahmet Baran, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda 9 Kasım'da "Ata'dan Yadigar Şarkılar" konserinde bir araya gelecek.

CSO sanatçılarından küçük salonda 10 Kasım konseri

CSO Sanatçıları ile DenizBank Konserleri serisi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) usta sanatçılardan oluşan "Musica Mundi" topluluğu 10 Kasım saat 20.00'de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salonda "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konserinde" dinleyicileriyle buluşacak.

Flüt sanatçıları Sibel Ayhan Bayer ve Nihan Atalay, keman sanatçıları Ana Albero, Özgür Baskın, Yunus Asilkan Çelik ve Elif Ece Kaya, viyola sanatçıları Denizsu Polat ve Tijana Silinger, viyolonsel sanatçıları Yusuf Çelik ve Hakan Hürkan Şahin ile kontrbas sanatçısı Gizem Sözeri Tatlıcı'dan oluşan kadro, anlamlı günde konser verecek.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu konser verecek

Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilen "Tenor Aykut Yılmaz 100. Yıla 100 Konser" projesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi, saygı ve minnetin sunulduğu lirik bir tarih konseriyle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

CSO Ada Ankara Tarihi Salonda 10 Kasım'da sunulacak konserde, tenor Aykut Yılmaz, Atatürk'ün doğumundan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan tarihsel süreci yansıtan, ulusal ve evrensel pek çok eseri seslendirecek.

Sanatçıya sahnede özel orkestrasının yanı sıra mezzo soprano Simay Yılmaz ile piyanist mezzo soprano Şenay Yılmaz da eşlik edecek.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde büyük bir minnet ve özlemle anacak.

Şef Ahmet Mustafa Yelden yönetimindeki koro, 10 Kasım saat 20.00'de Tarihi Salon'da sanatseverlerle buluşacak. Konserde, koro performansının yanı sıra solistler Ertan Çıngı, Faik Doğukan Öztürk, Fatma Meşe Öz, Mustafa Özcan, Yeter Tunç ve Yıldız Çam Özdemir de şarkılar seslendirecek.

Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğunca düzenlenen şef Savaş Demiral yönetimindeki "O'nsuz Kasım Anma Konseri" de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salonda 14 Kasım'da dinleyiciyle buluşacak.

CSO 14 Kasım'da konser verecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında, 14 Kasım'da CSO "Atatürk'ü Anma Özel Konseri" verecek.

Duayen orkestra şefi Gürer Aykal'ın yöneteceği konserde, viyolonsel solisti, dünyaca ünlü virtüöz Alexander Rudin sahne alacak. Konserde koro şefliğini ise Elnara Kerimova'nın üstlendiği TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu da bulunacak.

Konserde Türk bestecilik tarihinin önemli isimlerinden Ahmet Adnan Saygun'un "Viyolonsel Konçertosu" ile milli duyguları yansıtan düzenlemesi Manastır Türküsü seslendirilecek.

Konserin repertuvarında ayrıca, Macar besteci Bela Bartok'un etkileyici eserlerinden Orkestra Konçertosu da dinleyicilere sunulacak.