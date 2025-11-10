Atatürk’ü Anma Günü: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Videolu Anma Mesajı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı nedeniyle yayımlanan videolu mesajda, "Atatürk, yalnızca bir tarihin değil, bir geleceğin adıdır. 10 Kasım, Atatürk'ü anmak değil, Atatürk'ü anlamaktır" ifadelerine yer verildi.

MSB, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87. yılında sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajla andı.

Mesajda, Atatürk'ün "Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır" sözünü hatırlatarak "Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde" ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin videolu mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Bir lider vardı; sözleri yüzyılı aşan, ışığı hiç sönmeyen. Bir 10 Kasım daha aynı sessizlik, aynı hüzün, aynı minnet. Bir kaybı değil, bir mirası hatırlıyoruz; düşünceleriyle çağının ötesine geçen bir adamı, bir ulusa yalnızca özgürlüğü değil, kendi geleceğini kurma cesaretini veren bir yol göstericiyi. O, umudun ne demek olduğunu öğretti bu millete. 'En büyük eserim' dediği cumhuriyeti bizlere emanet etti. Her taşı alın teriyle, her satırı cesaretle yazılmış bir hikayeyi geleceğe taşıma sorumluluğunu verdi. 'Atatürk' adı geçmişte değil, geleceğin tam kalbinde duran. Çünkü Atatürk, yalnızca bir tarihin değil, bir geleceğin adıdır. 10 Kasım, Atatürk'ü anmak değil, Atatürk'ü anlamaktır."