Atatürk'ü Anlamak Konseri İzmir'de Gerçekleştirildi

MİLLİYET gazetesi ve Türkiye'nin köklü kültür-sanat dergisi Milliyet Sanat iş birliğiyle Cumhuriyetin 100'ncü yılında, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü klasik müzikle anlatmayı ve anlamayı hedefleyen 'Atatürk'ü Anlamak' başlıklı konser düzenlendi. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde Atatürk'ün sevdiği Türk ve yabancı bestecilerinin yeniden düzenlenmiş klasik müzik eserleri seslendirildi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Milliyet gazetesi ve geçtiğimiz yıl 50 yaşını geride bırakan, Milliyet Sanat'ın iş birliğiyle 'Atatürk'ü Anlamak' adı altında konser düzenlendi. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde Cihat Aşkın, Cana Gürmen, Faik Mansuroğlu ve Burcu Hancı, Atatürk'ün sevdiği Türk ve yabancı bestecilerinin yeniden düzenlenmiş klasik müzik eserlerini seslendirdi.

Cihat Aşkın ise her parça öncesinde çalınacak eser ve bu eserin Atatürk için önemi üzerine bir açıklama yaptı. Atatürk'ün cumhuriyetin ilk yıllarında yaptığı müzik reformunu, müzik sevgisini ve Türkiye için koyduğu hedefleri içeren anlatımlı konserde hem Türk hem de yabancı bestecilerinin yeniden düzenlenmiş klasik müzik eserlerine yer verildi. Cihat Aşkın'ın kemanı ve Cana Gürmen'in piyanosuyla seslendirdikleri eserlere Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden tenor Faik Mansuroğlu ve Türkiye'nin önemli soprano sanatçılarından Burcu Hancı iki arya ile katıldı.

Sanat yönetmenliğini Kemal Küçük'ün üstlendiği konser öncesi, Milliyet Sanat Dergisi Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, yaptığı konuşmada Abdi İpekçi'nin öncülüğünde kurulan derginin 51 yıldır Türkiye'nin sanat hafızasını oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti. Milliyet gazetesi ve Milliyet Sanat'ın, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yıl boyunca çok sayıda etkinliğe imza attığını belirten Aygündüz "Bu kutlamaların devamında, gazetemizin genel yayın yönetmeni Özay Şendir'in yönlendirmesiyle Cumhuriyet'i, Milliyet ve Milliyet Sanat için çok önemli olan İzmirlilerle birlikte de kutlamak istedik" dedi.

'ATATÜRK İÇİN ÇALMAK ÇOK DUYGULANDIRIYOR'

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayan sanatçılardan Aşkın, "Aynı zamanda Atatürk'ün vefatının da 85'inci yıldönümünü anıyoruz. Milliyet Sanat dergisinin ev sahipliğinde yapılan bu özel ve anlamlı gecede 'Atatürk'ü Anlamak' konulu çok güzel bir konserle İzmirli dinleyicilerimizin karşısındayız. Bu akşamki konserde Atatürk'ü anlamak derken onun sevdiği şarkılar türküler değil ama Cumhuriyetin kültürel kazanımları, Atatürk'ün ruhunda ve kişiliğinde Cumhuriyet'in manası ve onun için sanatın ne demek olduğunu anlayacağız ve anlatacağız. Konserde Milliyet Sanat dergisi kuşkusuz Türkiye'mizin sanat alanındaki en önemli kazanımlarından biri. Bu sene 50'nci yılını kutluyor. Bu özel akşamda bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Konserde sahne alan sanatçılardan Cana Gürmen ise "Biz Ulu Atatürk'ümüz için ne yapsak azdır. Geçen yıl da buna benzer bir konser yapmıştık. İnanılmaz duygu yüklü bir konser olmuştu. Burada da aynı konseptte bir konser yapmayı planladık. Tabii ki Atatürk için çalmak insanı çok duygulandırıyor. İçimiz kabarıyor, taşıyor. Keşke her an onun için bir şeyler yapabilsek, ülkemizde gençlere örnek olsak ve onu anlamaları için daha önemli fırsatlar yaratsak" diye konuştu.

Sanatçılardan Burcu Hancı da "Konu Atatürk olunca hepimizin hassas noktası. Çok değerli sanatçılar bu akşam sahnede. Milliyet Sanat'ın 50'nci, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Dolayısıyla herkes çok özendi" dedi.