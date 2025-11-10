Atatürk, Tuzla'da Anma Etkinlikleriyle Hatırlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı, Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından, Ulu Önder'in ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenler çaldı, vatandaşlar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve bayraklar yarıya indirildi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene; Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Alparslan Kılınç, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Başsavcı Vekili Hakan Özer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Resmi törenin ardından İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Tuğrul Bey Anadolu Lisesi Müdürü Halil Yıldız açılış konuşmasını yaptı. Katılımcılar, '10 Kasım 1938 Atatürk'ün Cenaze Merasimi' temalı video gösterimiyle duygusal anlar yaşadı.

Programda, İbni Sina Ortaokulu öğrencilerinin 'Mustafa Kemaller Tükenmez', 'Atatürk'ü Duymak' ve 'Kahraman Atatürk'üm' adlı şiirleri büyük beğeni topladı. Tuğrul Bey Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk oratoryosu ve müzik öğretmenlerinin seslendirdiği solo ile koro eserler uzun süre alkışlandı. Program sonunda düzenlenen ödül töreninde, '10 Kasım' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Tümgeneral Alparslan Kılınç ve Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl tarafından verildi.

'ATATÜRK'ÜN İLKE VE DEVRİMLERİNİ YAŞATMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ'

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Atatürk'ün mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir lider değil; ulusumuza bağımsızlık, laiklik ve çağdaşlık yolunu açan büyük bir vizyonerdir. Bizler, onun ilke ve devrimlerini yaşatmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 87 yıl önce bedenen aramızdan ayrılsa da fikirleri, ilkeleri ve eserleriyle Atatürk, her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" dedi.

HER YAŞ GRUBU ATATÜRK İÇİN BULUŞTU

İlçenin dört bir yanında anma programları düzenlendi. Bu kapsamda Çınar Park Akademi Çocuk Merkezi'nde düzenlenen törende 4–6 yaş grubundaki minikler 'Atam Seni Çok Seviyoruz' şiiri ve 'Atatürk Çocukları' şarkısını seslendirdi. Ardından çocuklar, resim ve mektuplarından oluşan 'Atatürk Köşesi'ni hazırladı. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen programda ise 65 yaş üstü vatandaşlar Atatürk'ü saygıyla andı; günün anlamına dair konuşmalar yapıldı, anı videoları izlendi. Rumeli Kültür Merkezi'nde açılan 'Atatürk'ün İzinde Bir Ömür, Ataya Minnetle' sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

ATATÜRK İÇİN SAYGI DURUŞU

Anma etkinlikleri karada olduğu kadar denizde de gerçekleştirildi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak isteyen bir grup dalgıç, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu öncülüğünde ve İstanbul Valiliği ile yerel yönetimlerin desteğiyle su altına indi. Dolmabahçe, Beykoz, Maltepe ve Tuzla olmak üzere dört farklı noktada eş zamanlı yapılan dalış, saat 08.45'te başladı.

Dalgıçlar, su altında açtıkları Atatürk posterleri ve pankartlarla 09.05'te satha çıkarak yanan meşalelerle görsel bir anma gerçekleştirdi.

Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Sermet Fındık, "Kulübümüz, 2018 yılında Tuzla'da yelken ve kürek sporlarını geliştirmek amacıyla kuruldu. Bizim kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke ile değerleridir. 10 Kasım, bizler için çok özel ve anlamlı bir gün. Bugün de Atamızı, kendisine yakışır bir şekilde saygı, rahmet ve minnetle andık. Bu anlamlı günde yanımızda olan Tuzla Belediyesi'ne ve desteklerini esirgemeyen dalgıç ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 100 dalgıcın katıldığı etkinliğe; Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, DAK/SAR, Boğaziçi, Marmara, Piri Reis ve Koç Üniversitesi sualtı kulüpleri de destek verdi. Etkinliğin merkez noktası olan Dolmabahçe Sarayı önündeki dalış, vatandaşlar tarafından karadan da takip edildi.