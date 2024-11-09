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Atatürk Portresi Anıtkabir'de Sergilenecek

Atatürk Portresi Anıtkabir'de Sergilenecek
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Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk'ün okullardaki orijinal portresini 10 Kasım'dan 24 Kasım'a kadar Anıtkabir'de sergileyecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarındaki Atatürk portresinin orijinali, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nden '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar Anıtkabir'de sergilenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılmış ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan Atatürk portresinin orijinali, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın envanterine dahil edildi. Atatürk'ün portresi, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nden '24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 15 gün boyunca 'Orijinal Atatürk Portresi Sergisi'nde Anıtkabir'de tüm ziyaretçilere açık olacak. Öğrenciler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, Anıtkabir ziyaretlerinde Atatürk portresini görme fırsatı bulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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