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Atatürk Ortaokulu Hentbol Takımı'ndan Kaymakam'a Ziyaret

Atatürk Ortaokulu Hentbol Takımı'ndan Kaymakam'a Ziyaret
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Amasya Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda il birincisi olan Atatürk Ortaokulu Hentbol Takımı, başarılarını kutlamak için Taşova Kaymakamı Salih Kartal'ı ziyaret etti. Kartal, öğrencileri tebrik ederek, eğitim ve spor alanında destek vereceklerini vurguladı.

Amasya Küçük Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda il birincisi olan Atatürk Ortaokulu Hentbol Takımı, Taşova Kaymakamı Salih Kartal'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kartal, sohbet ettiği sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.

Öğrencilerin hem akademik, hem de sportif faaliyetlerde başarılı olmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Kartal, "Elde edilen bu başarılar hem kendilerini, hem de diğer arkadaşlarını olumlu yönde motive etmektedir. Öğrencilerin kendilerine hayatta yüksek bir hedef belirleyip o amaç doğrultusunda yılmadan çalışmaları gerekmekte olup, gelecekte daha büyük başarılar kazanmalarını temenni ediyorum. Devlet olarak eğitim ve spor alanında başarıların çoğalması için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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