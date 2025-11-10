Atatürk, Ölümünün 87. Yıl Dönümünde Tüm Türkiye'de Anıldı
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde Türkiye genelinde saat 09.05'te saygı duruşuyla anıldı. Bursa'da Gemlik ve Orhangazi'de yapılan anma etkinliklerinde vatandaşlar, Atatürk'e olan özlemlerini dile getirdi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da saat 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Gemlik ilçesi Ahmet Süren Meydanı'nda bir çekicinin sürücüsü sirenlerin çalmasıyla birlikte aracını durdururken, çekicinin taşıdığı iş makinesinin operatörü de kabinden çıkarak saygı duruşunda bulundu. Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören sırasında ise bir çaycının elindeki tepsiyle saygı duruşuna geçtiği görüldü.
İnegöl ilçesinde de saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. İlçe meydanında belediye işçileri ile vatandaşlar, saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı. Bazı esnafın anma sırasında ağladığı görüldü.